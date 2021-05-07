Fadıloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bin aydan daha hayırlı olan bu anlamlı gecenin, İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa; sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesaj ile tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı. Fadıloğlu’nun mesajında, "Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” mealindeki ayetle bu gecenin değerine işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Mübarek Ramazan Ayı’na veda ettiğimiz şu günlerde, Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi’nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılmalıyız. Bu süre içerisinde devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hem kendi sağlığımızı hem ailemizin sağlığını ve hem de toplum sağlığını korumak için sorumluluk içinde davranmalıyız. İnanıyorum ki devletimizin resmi kurum çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz, salgınla mücadeleyi kısa süre içerisinde kazanacaktır. Bu vesileyle pandemi döneminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni gönülden tebrik ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu anlamlı gecenin, İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı.