Fadıloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, “Rabbimden, hepimizi sağlık, huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı’na eriştirmesini temenni ediyorum” ifadesine yer verdi.

Başkan Fadıloğlu mesajında, “Ramazan ayı içerisinde yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arındığı, aramızdaki sevginin hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir Gecesini idrak edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak ederek, bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah’ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, dargınlıkların bir kenara bırakılarak, aramızdaki kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni yürekten tebrik ediyorum. Rabbimden, hepimizi sağlık, huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı’na eriştirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.