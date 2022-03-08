Fadıloğlu’ndan kadın personellere çiçek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri çalıştıkları birimde ziyaret ederek çiçek armağan etti.

Tüm özel günlerde personelleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyarette bulundu. Başkan Fadıloğlu, personellerle kısa süreli sohbet etti. Kadın personellere, belediye bünyesinde hizmet üreten Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda yetiştirilen, bellis, şebboy, çuha, cin karanfili ve portakal nergisi cinsi çiçeklerden armağan eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Personellerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışanlara kolaylık diledikten sonra yanlarından ayrıldı.