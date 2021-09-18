Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadesine mesajında yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gurur ve övünç kaynağımız gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet canlı tutmak amacıyla TBMM tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik Unvanının verildiği 19 Eylül günü, ‘Gaziler Günü’ olarak kabul ve ilan edilmiştir. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehitler; vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Milli değerlerimizi yaşatan şehitlerimiz ve gazilerimiz, ebediyete kadar anılacaktır. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin şanlı mücadeleleri; vatanın bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun milletimizin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi olarak aydınlık yarınlarımıza yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”