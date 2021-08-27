Fadıloğlu’ndan esnafa önemli uyarı

İş yeri açma harçlarında yaptıkları yüzde 50 indirim kampanyasının 1 Ekim 2021 tarihinde sona ereceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Uygulanacak indirimli tarife 1 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Esnafımızın bu büyük fırsatı değerlendirerek cezalı duruma düşmeden gerekli işlemleri yapması lehine olacaktır” dedi.

Daha önce de birçok konuda esnafı destekleyecek karar alarak uygulamaya koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iş yeri ruhsat harçlarıyla ilgili başlattıkları kampanyayla ilgili uyarıda bulundu. Şehitkamil Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda iş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim yaptıklarının bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, indirimli tarifenin 1 Ekim 2021 tarihinde sona ereceğini söyledi.

Dikkat, son gün 1 Ekim 2021

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konusunu düzenleyen yönetmeliğin 6. maddesi ‘yetkili iradelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’ hükmü doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirmiştik. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese ve umuma açık işyerlerinde ruhsatlı olanların daha etkin ve ivedi bir şekilde denetlenebilmesi, ruhsatsız olanların ya da işletmecisi değişmiş olanların da ruhsatlandırılabilmesi için yaptığımız çalışmayı tamamladık ve Meclis gündeminde değerlendirdik. Daha verimli ve etkin sonuç alınması amacıyla Şehitkamil Belediye Meclisi’nde aldığımız karar neticesinde 1 Ekim 2021 tarihine kadar olan dönemde hali hazır mevcut fenni muayene ücretlerini yüzde 50 oranında düşürdük. Esnafımızın bu büyük fırsatı değerlendirerek cezalı duruma düşmeden gerekli işlemleri yapması lehine olacaktır. Esnafımız, Şehitkamil Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü’ne gelerek gerekli işlemleri yapabilir. Esnafımız, ayrıca belediyemizin resmi web sayfasından da ilgili evraklarla başvuru yaparak işlem yapabilir. Web sayfası üzerinden yapılan işlemlerden sonra işyerleri ruhsatlandırılacak esnafımızın ruhsat belgesi, personellerimizce kendilerine teslim edilecektir” ifadelerini kullandı.