Fadıloğlu’ndan Doğru’ya ziyaret

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Araban Belediyesi Başkanı Hasan Doğru’yu ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Fadıloğlu’nu Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ak Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasnet, Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Ümit Fırat Işık ile belediye meclis üyeleri karşıladı. Fadıloğlu, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası yazılı açıklama yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Şehitkamil ilçesi Belediye Başkanımız Muhammet Rıdvan Fadıloğlu bizleri ziyaret ettiler. Başkanımızla, İlçemizde devam eden çalışmalarımız ve yapacağımız projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.