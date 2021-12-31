Fadıloğlu’ndan 2022 yılı değerlendirmesi

2022 yılının yaklaşmasının ardından yazılı bir mesaj yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022 yılında da özveriyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Yayımladığı mesajda yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesi için 2022 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. 2022 yılında da var güçleri ile çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her yeni yıl; yeni bir başlangıç, yeni bir umuttur. 2021 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2022 yılına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin geçmişte olduğu gibi 2022 yılında da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha sağlıklı, huzurlu, mutlu ve müreffeh günler yaşayacağına gönülden inanıyorum. Milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması, büyük hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesinde en önemli etkendir. Bütün kurumlarımız, Türkiye’nin daha da gelişmesi için iş birliği içinde hareket ediyor. Çok çalışırsak ve başaracağımıza inanırsak, ulaşamayacağımız hedef olamaz. Önümüzdeki yıllarda, ülkemizin çok daha güzel başarılara imza attığına hep birlikte şahit olacağız. Millet olarak, bunun haklı gururunu hep beraber yaşayacağız. Geçmişimizin muhasebesini yaparak elde ettiğimiz tecrübelerimizle Gaziantep’imize, Şehitkamil’imize, yeni yılda da tüm gücümüzle katkı sağlayacağız. Yeni yılda da yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılda, daha önce başlattığımız projeleri kısa süre içerisinde tamamlayarak ve yeni projeler başlatarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceğiz. 2022 yılının umut ve beklentilerimizle beraber ülkemizde ve dünyada sağlık, huzur, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu; kardeşlik ve dayanışma duygularının egemen olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Siz değerli vatandaşlarımızın, yeni yılını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.