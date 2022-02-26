Fadıloğlu’dan miraç kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kandilin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, “Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz, içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Miraç Kandili’ni karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimiz ile buluşma ve selamlaşma, O’nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder. Bizlere düşen; miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Dini duyguların en yüksek seviyeye ulaştığı, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Peygamberimizin Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulü ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükselişidir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız. Manevi iklim olan Miraç Kandili’ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz. Bu müstesna zamanın en iyi şekilde değerlendirmesi dileğiyle tüm halkımızın Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa barış, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.