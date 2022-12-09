Fadıloğlu, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Toplumun her kesimiyle bir araya gelen; görüş, sorun ve talepleri yerinde dinlemek adına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve vatandaşa yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı.

Program çerçevede Abdo Katmerci iş yerinde ziyaret edildi. Mevlüt Katırcı, Şıh Mehmet Yağcı ile Müslüm Yılmaz ise evinde ziyaret edildi. Program çerçevede Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Birecik Sosyal Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de ziyaret edildi.

Ziyaret edilen adreslerde talep ve sorunlar konuşuldu, çözüm üzerine istişareler yapıldı. Kendilerine yöneltilen her soruyu yanıtlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, taleplerin karşılık bulması ve sorunların çözümü adına ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdiler.

İhtiyaçta çözüm, çözümde kalite

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Daha yaşanabilir bir Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye ve dünya idealimiz doğrultusunda; görev süremiz boyunca, ‘İhtiyaçta Çözüm, Çözümde Kalite’ sloganıyla kaynakları; verimli, etkili ve ekonomik kullanarak; ulaşımdan çevreye, sağlıktan eğitime, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda halkımızın hayat standardını arttıracak çalışmalar gerçekleştirdik. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Milletimizin kaynağının 1 kuruşuna dahi halel getirmeden, milletimiz adına harcama yapıyoruz. Şahıslara değil, sisteme bağlı çalışma noktasında her taşı yerine oturttuk. Harcamalarda dışarıya olan bağımlılığı azaltan ve kendine yeten sürdürülebilir bir yapı oluşturduk. Bu sayede çok önemli kazanımlar elde ettik. Milletimizi, çağın ötesine taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla Şehitkamil’imizin, çok yönlü gelişimi ve dengeli büyümesi adına çağdaş şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda çalıştık. İlçemizin kendi hikayesine, kültürüne, bölgesel karakterlere uygun, kent kültürünü koruyan, bu kültüre ve halkımıza hizmet edecek yeni, sürdürülebilir, kaliteli, daha etkin olarak kullanılabilecek mekanlar ürettik. Yaşanabilir mekanlar elde etme adına çarpık yapılaşmadan dolayı sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırdık, yerine modern ve kaliteli yaşam alanları oluşturduk. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, arkamızdan hayır dualar edilmesini nasip etsin.”