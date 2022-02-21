banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
Borsa haftaya yükselişle başladı!
Borsa haftaya yükselişle başladı!
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü

Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatını da yerinde inceleyerek, sosyal tesisin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

GAZİANTEP 21.02.2022, 13:38
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatını da yerinde inceleyerek, sosyal tesisin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte Yukarı Arıl Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Mustafa Ekici ile birlikte yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını da yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bizim derdimiz milletimize hizmet edebilmektir

Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yukarı Arıl Mahallesi, bizim en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Tabi geçmiş dönemde burasının belediyesi vardı. Daha sonra bizim belediyeye bağlandıktan sonra eski belediyenin tadilatını yaparak orayı bir taziye evi yapmıştık. Fakat fiziki şartları buna uygun olmadığı için sıkıntılarımız vardı. Bu konuda muhtarımızın da tavsiyesiyle çalışma başlattık. Tabi bizim de bir taahhüdümüz vardı. Öncelikle hiç sosyal tesisi olmayan mahallelere sosyal tesis yapacağız, daha sonra iyileştirmelere geçeceğiz, dedik. Allah, kısmet etti, yerinin de ayarlanmasıyla birlikte sosyal tesisimiz artık bitme noktasına geldi. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmektir. Bu konuda muhtarlarımız ile el ele, gönül gönüle hizmet kalitesini nasıl arttırabiliriz, bunun derdiyle dertleniyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu şekilde hizmetlerimizi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Mustafa Ekici, “Ben öncelikle mahallemize böylesine güzel bir sosyal tesisi kazandırdığı için şahsım ve mahallem adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ile 15 yıla yakındır beraber çalışıyoruz. Mahallemizde ne tür bir isteğimiz olduğu zaman Başkanımıza iletiyoruz, sağ olsun Başkanımız da bu isteğimizi yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Şu an sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Vatandaşlarımız, artık gönül rahatlığıyla gelip burada taziyelerini ağırlayabilecek. Bugün de Başkanımız, bizzat mahallemizi ziyaret etti, istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Bunun yanında sosyal tesisin inşaatını yerinde inceledi. Ben, Başkanımıza bir kez daha mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 50
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 25 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14