Fadıloğlu, yetim annelerini makamında ağırladı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim anneleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Yetim annelerini makamında ağırlayan Başkan Fadıloğlu, ziyaretlerinden dolayı annelere teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Yetim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; okuma-yazma kursu, bilgisayar kursu ve mefruşat kurslarında eğitim gören yetim anneleri ile bir araya gelmişti. Kurslarını başarıyla tamamlayan yetim annelerine sertifikalarını takdim eden Başkan Fadıloğlu’na yetim anneleri, iadeiziyarette bulundular. Başkan Fadıloğlu’nun her fırsatta yanlarında olduklarını dile getiren yetim anneleri, Başkan Fadıloğlu’na çiçek ve hediye takdiminde bulundular. Anneler, kendilerine vermiş oldukları her türlü destekten dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, yetim annelerine teşekkür etti.

“Şehitkamil olarak biz büyük bir aileyiz”

Ziyaret sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle annelerimize, bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. İmkanlar dahilinde biz de kendilerine sık sık ziyarete gidiyoruz. Bugün de onlar bize teşekkür ziyaretine gelmişler, şeref verdiler. Tabii göreve geldiğimiz andan itibaren bizim hedefimiz, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde ne kadar annemize ne kadar çocuğumuza ulaşabiliriz, amacımız buydu. Çok şükür bugün, bunun olumlu sonucunu görüyor olmak, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Burada hanım kardeşlerimizin kendi mesleklerini elde etmiş olmaları, sertifikalarını almış olmaları, yeniden öğretmenlik yapıyor olmaları, bir iş yerinde çalışıyor olmaları, evde kendilerine yetecek şekilde faaliyette bulunuyor olmaları bizim asıl hedefimizdi. İnşallah bunun da dalga dalga yayılmasını istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehitkamil olarak biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin içerisinde her kademeden kardeşimiz var. Yetim Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan hanım kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim bu birlikteliğimizde herkes kendine düşeni en iyi şekilde yapıyor. Bunun da neticesinde hanım kardeşlerimiz mutlu, çocuklar mutlu. Bizim de istediğimiz zaten buydu. Allah, her zaman mutluluklarını daim eylesin. Biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Kaynak bu milletin, bu milletin evladına, milletin kendisine hizmet ediyor. Onların talepleri doğrultusunda bu hizmetin kalitesini arttırmak için de elimizden geleni yapacağız. Ben, tekrar ziyaretlerinden dolayı tüm annelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah, başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin”

Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan yetim annesi Besra Aydoğmuş, Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, “Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yaklaşık 10 yıldır yararlanıyorum. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bize çok güzel imkanlar sunuyor. Bizlere destek olan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sayesinde birçok etkinliklere katıldık, birçok bilmediğimiz yerlere gittik. Çocuklarım da buradan en iyi şekilde yararlanıyorlar. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.