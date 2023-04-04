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Fadıloğlu, yeni meclis üyelerine mazbatalarını teslim etti
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU, MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI DOLAYISIYLA İSTİFA EDEN MECLİS ÜYELERİNİN YERİNE DEVAM EDECEK KİŞİLERE MAZBATALARINI TAKDİM ETTİ.
GAZİANTEP 04.04.2023, 11:17
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek kişilere mazbatalarını takdim etti.
Şehitkamil Belediye Meclisi Nisan Ayı Birinci Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi Başkan Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek Mehmet Sinan Azgın, Esma Özkara Önol, İsmail Çalışkan, Hilmi Özsoy ile Bozbeyli Eşme’ye mazbatalarını teslim etti.