Fadıloğlu veli toplantısına katıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, yetim öğrencilerle bir araya geldi, veli toplantısına katıldı. Öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin akademik başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenciler ile sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden destek alan yetim öğrencileri, Şehitkamil Anadolu Lisesi’nde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, 9. sınıf öğrencisi Barış Gökmen, 9. sınıf öğrencisi Merve Çoban, 9. sınıf öğrencisi Tuncay Erat 9. sınıf öğrencisi Zeynep Arslan, 10. sınıf öğrencisi Reyyan Arslan, 10. sınıf öğrencisi İslim Kanlıel, 10. sınıf öğrencisi Esen İyem ve anneleriyle bir araya geldi. Öğrenciler ve anneleriyle sohbet eden Fadıloğlu, öğrencilerin eğitimleri hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı. Fadıloğlu, yetim çocuklarla ilgili duyduğu başarılı sonuçların kendisini hem gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin ve annelerin taleplerini de dinledi.

Şehitkamil belediyesi olarak bizler, sizlerin emrine amadeyiz

Okulun konferans salonunda düzenlenen veli toplantısına katılan ve velilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bugün bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yetim öğrencilerimiz, Şehitkamil Belediyesi olarak olmazsa olmazımız. Belediyemize bağlı Yetim Koordinasyon Merkezimiz var. Burada kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize destek olmamız gerekiyor. Onlar da bizim evladımız, anneleri bizim kız kardeşlerimizdir. Birlikten kuvvet doğuyor. Onların en azından psikososyal desteğe ihtiyaçları var. İnsanın kendini yalnız hissetmesi kadar kötü bir şey yoktur. Onlarla sohbet ediyor olmak, onların yanında duruyor olmak, onlara büyük bir değer olarak dönüyor. Şehitkamil Belediyesi olarak bizler sizlerin emrine amadeyiz. Ben velilerimizin bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Hem okul yöneticilerimiz hem hocalarımız hem okul aile birliği üyelerimiz hem de velilerimiz birlikte hareket ediyorlar. Hakikaten, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Onların daha iyi şartlarda yaşayabilmelerini sağlayabilmek adına hepimiz bir uçtan tutuyoruz. İmkanlar dahilinde onların hayat standartlarını yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, 9. sınıf öğrencisi Sümeyra Tanrıverdi, karakalem tekniğini kullanarak yaptığı Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun portresini kendisine hediye etti.