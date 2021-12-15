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Fadıloğlu, spor muhabirleri ve yazarları ile buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor muhabirleri ve yazarlarını, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde ağırladı. Sportif tesisleşme ve yürütülen faaliyetlerle ilgili sunum yaparak spor muhabirleri ve yazarlarını bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

GAZİANTEP 15.12.2021, 15:27
Fadıloğlu, spor muhabirleri ve yazarları ile buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor muhabirleri ve yazarlarını, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde ağırladı. Sportif tesisleşme ve yürütülen faaliyetlerle ilgili sunum yaparak spor muhabirleri ve yazarlarını bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, ASKF Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ile Gaziantep’te görev yapan spor muhabirleri ve yazarları katıldı.

Program, 4. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası çeyrek final maçının izlenmesi ile başladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra spor muhabirleri ve yazarlarına M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’ni gezdirdi. Gezi esnasında kompleksin fiziki yapısı ve yürütülen faaliyetlerle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, basın toplantısı öncesi Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’ndan yararlanan kursiyerleri de ziyaret eden Başkan Fadıloğlu ile basın mensupları, kursiyerlerle kısa süreli sohbet ettiler. Program, basın toplantısı ile devam etti. Başkan Fadıloğlu, sunum eşliğinde Şehitkamil Belediyesi tarafından spor alanında yürütülen çalışmaları spor muhabirleri ve yazarları ile paylaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor basının temsilcilerine; spor alnında tesisleşme, branşa özgü akademi çalışmaları, yıl boyunca farklı branşlarda devam eden spor okulları, spor temalı projeler, yarışmacı sahnede sporcularının bireysel ve takım bazında elde ettiği ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar, sağlıklı yaşam etkinlikleri ve her yıl on binlerce sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel spor organizasyonlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Gençlik ve spor alanında yapmış oldukları tüm faaliyetleri büyük bir heyecanla planladıklarını ve titizlikle icra ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları, gençleri ve yetişkinleri amaca uygun, nitelikli, sürdürülebilir çalışmalarla spor alanlarında misafir etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, spor faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulmasında emek veren tüm basın camiasına teşekkür etti.

“Biz, işin mutfak kısmına talip olduk”

Türk Bayrağını ve İstiklal Marşı’nı önceleyerek çalışma yaptıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm bireylerin daha sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor alanında asıl hedefimiz, ülkemizin adını uluslararası platformda başarıyla duyurmak, İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Elde edilen başarılar, sadece bizim çabamızla olmuyor. Burada büyük bir takım çalışması var. Biz, işin mutfak kısmına talip olduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok sayıda branşta faaliyet göstermek yerine belirli branşlarda nitelikli hizmet vermeyi ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefledik. Allah, ömür verdiği müddetçe, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte görevde kaldığımız süre içerisinde, fiziki mekanları yapmaya ve bu fiziki mekanların sürdürülebilirliğini devam ettirmeye gayret edeceğiz. Binayı yapıp bitirebilirsin ama bu işleri yürütmek kolay bir iş değil. Bu konuda Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, tüm federasyonlarımız, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile el ele vererek, Şehitkamil’in isminden öte, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşı’nı önceleyerek şekilde hareket ediyoruz. Ben, bizlere göstermiş oldukları hassasiyet ve destekleri için tüm basın camiamıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı sonrası sona erdi.

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