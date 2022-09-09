Fadıloğlu, spor lisesi öğrencilerini ve ailelerini kampta ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kamil Ocak Spor Lisesi’ni kazanan öğrenciler ve ailelerini, Gençlik Kampı’nda misafir etti.

Fadıloğlu, “Spor, hepimiz için olmazsa olmazımızdır. Bu konuda şimdiden hedefini belirleyip te spor lisesine gittikleri için öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı’nda, ‘Aile Kampları’ programı çerçevesinde etkinlikler aralıksız devam ediyor. Kampın son konukları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Spor Lisesi Sınavı’nda, Kamil Ocak Spor Lisesi’ni kazanan 80 öğrenci ve 70 veli oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan kamp etkinlikleri sonunda yapılan ‘Değerlendirme Sohbeti’ çerçevesinde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Hem öğrenciler hem de velileriyle uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere kariyer deneyimlerini anlattı ve çeşitli tavsiyeler verdi. Etkinlik sonunda görüş belirten öğrenciler ve velileri, duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

“Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum”

Öğrencilere ve velilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle bizleri bir araya getiren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur. Bizim tek bir derdimiz var, memlekete hizmet edebilmektir. Bu noktada sizlerden almış olduğumuz destekle eğitimin her kademesine destek vermeye gayret gösteriyoruz. Tabii, Kamil Ocak Spor Lisesi’nin bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Gerçekten göreve geldiğimiz andan itibaren, bu şehirde spora yatırımın yapılması lazım, dedik. Çok genç nüfusa sahibiz ve daha çok spor lisemizin olması lazım. Bazen velilerimiz, şunu düşünebilir, ‘okuyacak başka okul mu yoktu? Hayır, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Spor, hepimiz için olmazsa olmazımızdır. Bu konuda şimdiden hedefini belirleyip de spor lisesine gittikleri için öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Yalnızca fiziki mekanların yapılması yetmiyor. Esas olan bunların sürdürülebilir projelerle devam ettirilebilmesi. O konuda gerçekten okul müdürümüzden dolayı çok şanslıyız. Sporun içerisinden gelen bir kardeşimiz, yıllardır emek vermiş bir kardeşimiz. Ben ümit ediyorum ki çok kısa bir sürede bu okulun mezunları çok daha ileri noktalara gelecektir. Üzerinde durduğumuz en önemli konuda bu, bizim Şehitkamil Belediyespor olarak kurmuş olduğumuz kulüpte bu yıl itibariyle 26 milli sporcumuz mevcut. Basketbol ve yüzmede, özel kolejlerde burslu okuyan çocuklarımız var. Özel üniversiteyi burslu okuyabilecek sporcu kardeşlerimiz var. Bunu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Kamil Ocak Spor Lisesi Müdürü Erkan Çolak, “Öncelikle bu etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizlere destek veren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Başkanımız, her konuda bizlerin yanında. Bu okul açıldığı günden beri bu kadar ivme yakalamamızın, bu kadar hızlı ilerlememizin baş mimarlarından birisi Başkanımızdır. Ben, kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzerde bu yıl okulumuz ikinci eğitim ve öğretim yılına başladı. Türkiye’de şu anda sıfır kontenjanı olan tek spor lisesi, bizim okulumuz. Yani bu; yerel yönetimlerimizin, okulumunuz, öğretmenlerimizin güzel çalışmalarından kaynaklanıyor. Kamil Ocak ismine yakışır bir şekilde hareket ediyoruz. Ben, bir kez daha bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.