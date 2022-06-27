Fadıloğlu, Şehitkamil Sahnesini yerinde inceledi

Gaziantep’in kültür-sanat-eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah’tan bir mani çıkmaz ise yılsonu itibariyle milletimizin hizmetinde olacak” dedi.

Görev süresi içerisinde yaptığı kültür-sanat-eğitim yatırımlarıyla Gaziantep’i, ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yakın zaman içerisinde önemli bir yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunacak. D.T. Şehitkamil Sahnesini Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesinin içerisinde 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.

Mimari tasarımın kendileri tarafından yapıldığını ve inşaat çalışmalarının en hızlı biçimde sürdüğünü kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Arazinin bulunması, düzenlenmesi, diğer taraftan mimarı tasarımlarının hepsi kendi ekiplerimiz tarafından yapıldı. Allah’tan bir mani çıkmaz ise yıl sonu itibariyle milletimizin hizmetinde olacak” şeklinde konuştu.

“Tüm turneler buradan geçecek”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün etkinliklerinin bu merkezde yapılacağını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Seçmiş olduğumuz lokasyonda amacımız özellikle ulaşımı rahatlatmak açısından kapalı ve açık otoparkı ile birlikte çevreye zarar vermeden rahat bir mekanda vatandaşlarımızın kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bundan sonra burada sahne alacak, tüm turneler buradan geçecek. Şerhimiz çok yoğun nüfus hareketliliği olan ve öğrenci hareketliliği olan bir şehir. Öğrencilerimizin de özellikle nitelikli bir tiyatro sahnesinde tiyatro izleyebilmelerini sağlamak adına yapılan bu projede, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.