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Fadıloğlu, proje ve çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın da katıldığı Şehitkamil Mahalle Muhtarları Toplantısı’nda sunum eşliğinde yürütülen proje ve çalışmaları anlattı.

GAZİANTEP 30.03.2022, 15:34
Fadıloğlu, proje ve çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın da katıldığı Şehitkamil Mahalle Muhtarları Toplantısı’nda sunum eşliğinde yürütülen proje ve çalışmaları anlattı.

Sunum esnasında muhtarlar tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan, taleplerini dinleyen Başkan Fadıloğlu, “Daha yaşanabilir bir Şehitkamil için, daha yaşanabilir bir Gaziantep için, daha yaşanabilir bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereğini, en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

Periyodik aralıklarla yapılan Şehitkamil Mahalle Muhtarları Toplantısı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile Şehitkamil Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahir Karacaoğlu, muhtarlar ve resmi kurum temsilcileri katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen programın ilk sunumunu yaparak ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sunum esnasında söz alan muhtarlar, temsil ettikleri mahalle sakinlerinin taleplerini, sorunlarını anlattılar ve çalışmalarla ilgili sorular yönelttiler. Tüm talepleri, soruları dinleyen Başkan Fadıloğlu, soruların da tamamını cevapladı. Başkan Fadıloğlu, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü adına çalışmalarını gayretle sürdüreceklerini kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun sunumun ardından Aile Akademileri, Yeşilay (YEDAM), Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehitkamil Sosyal Hizmetler Merkezi, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri tarafından çeşitli konularda yürütülen faaliyetleri içeren sunumlar yapıldı.

“Daha yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu var”

Programda muhtarlara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sayın Kaymakamımızın başkanlığında hakikaten Şehitkamil’de çok güzel bir uyum var. Hepimizin görev ve sorumluluk alanında amacımız; milletimize hizmet etmek, milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkarabilmek olmalıdır. Bunu bir başımıza yapmamız mümkün değil. Yapılan her projenin en alt kademesinden en üst kademesine tüm arkadaşlarımızın büyük emeği var. Ama esas olan birbirimizle uyum içerisinde çalışmaktır. Bunu başarmanın tek yolu, birlik ve beraberliktir. Bu açıdan verdikleri destekten dolayı tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın, toplumumuzun kılcal damarlarından almış oldukları talepleri, ihtiyaçları, kamu kaynaklarını kullanarak en hızlı şekilde karşılamak derdindeyiz. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil için, daha yaşanabilir bir Gaziantep için, daha yaşanabilir bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereğini, en iyi şekilde yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu projeler hepimizin, ilçemizin büyük değerleridir”

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Öncelikle bu toplantıyı tertip eden Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın ilçemize yapmış olduğu hizmetleri az önce dinledik. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, birbirinden yararlı ve vizyon sahibi projeler. Bunun dışında projelerde şuna bakıyorum; projelerin hepsi, sürdürülebilir projeler. Yani bina yapılıp orda bırakılmıyor ve yapıldıktan sonra bina en güzel şekilde işletiliyor. Sosyal tesislere bakıyorsun öyle, kütüphanelere bakıyorsun öyle, gençlik merkezleri, spor merkezleri keza yine öyle. Hakikaten çok modern ve çok temiz ve çok kullanışlı binalar. Bu projeler hepimizin, ilçemizin büyük değerleridir. Dolayısıyla hepimizin bunlara sahip çıkması lazım. Ben bu hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı başta Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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