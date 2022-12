Fadıloğlu Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına hazırlanan gençlerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı’na hazırlanan gençlerle bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

POMEM, BESYO ve Bekçilik Sınavı’na katılacak olan adaylara yönelik hazırlık kursları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, eğitimlerin 3. döneminde de gençleri hayallerine giden yolda yalnız bırakmıyor. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı 4 farklı tesiste uzman eğitmenler nezaretinde gerçekleştirilen eğitimlere adaylar yoğun ilgi gösteriyor. İbrahimli Spor Merkezi’nde düzenlenen programda polis adaylarıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan Başkan Fadıloğlu, sınava hazırlanan tüm kursiyerlere başarı diledi.

"Büyük bir aileyiz"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Öncelikle hepinize başarılı bir dönem geçirmenizi diliyorum. Rabbim, hakkınızda hayırlısını eylesin. Emeksiz bir şey olmuyor. Tabii emek vereceğiz ondan sonra kısmetimiz neyse onu bekleyeceğiz. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde, okul öncesinden başlamak üzere ileri yaşta okuma-yazma öğretimine kadar her kademede destek vermeye gayret gösteriyoruz. Özellikle genel yetenek sınavının ötesinde özel yetenek gerektiren sınavlara yönelik olarak arkadaşlarımızın talepleri olmuştu. Özellikle sportif ve güzel sanatlara yönelik olarak eğitimin dışarda istenilen nitelikte olmaması ve yüksek ücretler talep ediliyor olmasından dolayı buna bir çözüm üretmek istedik. Sağ olsunlar eğitmen arkadaşlarımızla birlikte başlatmış olduğumuz bu eğitimlerle birlikte POMEM’e, bekçiliğe, astsubaylığa ve her kademede sportif müsabakaların olduğu etkinlikler ile sizlere destek olabilmek adına bu tür parkurları hazırladık. Tabii bu parkurlar başlayınca bir baktık ki sizlerin koşu pisti yok, bunun için bir stadyum yaparken, sizler için de koşu pisti yaptık. O koşu pistini yaptık, dedik ki kapalı spor salonuna ihtiyacınız var, onun için de bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Şimdi M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nin olduğu yerde inşallah bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Sizler belki görmezsiniz ama sizden sonraki gelecek arkadaşlar buradan faydalanabilecek. Burada istediğim en önemli şey şu, bir iş yapılıyorsa en iyisinin yapılması lazım ve yaşadıkça görülen aksaklıkların giderilerek daha üst noktaya getirilmesi lazım. Milletinin kaynağının yine millete hizmet etme noktasında bu bölüm ile ilgili olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında yine Güzel Sanatlar Lisesi’ne, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne hazırlanan, yine Spor Lisesi’ne hazırlanan kardeşlerimiz için de özel programlar yapıyoruz. Eğitim sistemi içerisinde herkesin kendini başarılı bulduğu bölümlerde eğitim alması bizim için çok önemli. Çünkü severek yapmadığınız bir işten sonuç almak mümkün değil. Severek yapacağınız işin de altlığının hazırlanması lazım. İşte bu organizasyonla bunu gerçekleştiriyoruz. Ben bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var, Şehitkamil Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri olarak her kademede her türlü ihtiyaca cevap vermek için buradayız.”