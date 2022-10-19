Fadıloğlu, pazar esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi

Her fırsatta esnaf ile bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sabahın erken saatlerinde Güvenevler Pazar Yeri’nde hizmet sunan esnafı ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz da eşlik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm pazar esnafının tezgahına uğradı. Her esnaf ile selamlaşan ve hatırını soran Başkan Fadıloğlu, esnafın dile getirdiği talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Sorunların yerinde çözümü adına ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın memnuniyetinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Şehitkamil Sebzeciler Dernek Başkanı Osman Köroğlu ile Şehitkamil Semt Pazarları ve Giyimciler Dernek Başkanı Abuzer Cintosun’un da katıldığı kahvaltı sofrasında esnaf ile sohbetine devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pazar esnafını ilgilendiren konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Şehitkamil Sebzeciler Dernek Başkanı Osman Köroğlu ile Şehitkamil Semt Pazarları ve Giyimciler Dernek Başkanı Abuzer Cintosun, pazarcı esnafına yapmış olduğu hizmetler ve vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Kahvaltı sonrası Başkan Fadıloğlu, pazarcı esnafıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.