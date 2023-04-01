Fadıloğlu, Öznur’un talebini karşılama sözü verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hipertrigliseridemi hastası 18 yaşındaki Öznur Demircan’ın kondisyon bisikleti talebini en kısa süre içerisinde karşılama sözü verdi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftara saatler kala gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurtepe Mahallesi’nde ikamet eden 4 ailenin misafiri oldu. İlk ziyaretini 3 yetim çocuk annesi Selvi Akdeniz’in evine yapan Başkan Fadıloğlu, daha sonra 4 yetim çocuk annesi Aynur Ağaslan’ı evinde ziyaret etti. Fadıloğlu, son iki ziyaretini ise 54 yaşındaki Nurhayat Demircan ile 67 yaşındaki Sait Uzdilli’nin hanesine yaptı. Başkan Fadıloğlu, aile ziyaretlerinin yanı sıra sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Nurhayat Demircan’ın kızı Öznur Demircan, ablasıyla birlikte hipertrigliseridemi hastası olduğu bilgisini verdiği Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’dan kondisyon bisikleti talep etti. Talebi en kısa süre içerisinde karşılayacağını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Öznur ve ablası için Allah’tan şifa diledi.

"En kısa sürede kendisine teslim etmiş olacağız"

Demircan ailesinin evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan ayı münasebetiyle ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ailelerimiz ile bir aradayız. Kızımız ile sohbet ederken, sağlık ile ilgili bir rahatsızlığı olduğunu öğrendim. Buna yönelik de bizden talepleri oldu. Biz de kendisine elimizden gelen gayreti göstereceğimizi dile getirdik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum, meslek lisesini tercih etmiş olması ve şu anda da stajyer olarak çalışıyor olması hem kendisi için hem de ülkemiz için çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimizin mümkün olduğu kadar meslek liselerini tercih etmesini istiyoruz ki böyle genç bir nüfusla üretelim, ihraç edelim, ülkemizi zenginleştirelim ve ülkemizle birlikte de hep birlikte vatandaşlarımız da zenginleşsin. İnşallah karnesini de göreceğiz. Karnesiyle birlikte de taleplerini farklı bir boyutta değerlendirmiş olacağız. Rahatsızlığıyla ilgili çok güzel bir talebi oldu. Tabii rahatsızlığı nedeniyle günlük egzersiz yapması gerekiyor. Doktorların talebiyle bisiklete binmesi gerektiğini öğrendim. Burada tabii mahalle arasında belirli bir mesafe gitmesi mümkün değil. O zaman evde normalde bir kalıcı bisiklet olacak şekilde sportif olarak kullanacak. İnşallah bisikletini en kısa sürede kendisine teslim etmiş olacağız. Ben kendisine başarılar diliyorum. Allah, gönlündekini kendisine vermesini diliyorum, sağlıklı bir ömür diliyorum” açıklamasını yaptı.

"Çok mutlu oldum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öznur Demircan, “Başkanımızın bugün bizleri evimizde ziyaret etmesi gerçekten mutlu etti. Allah, Başkanımızdan razı olsun, onun ayağını taşa değdirmesin. Başkanımıza isteklerimizi dile getirdik. Sağ olsun kendisi de bizlere yardımcı olacağını söyledi. Ben gerçekten Başkanımızın bizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.