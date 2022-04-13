Fadıloğlu, Oktay Yalçın gençlik kütüphanesi öğrencilerini ziyaret etti

Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi’nden yararlanan öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bütün hizmetlerimiz, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda ders çalışması” dedi.

Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi, toplam bin 800 metrekare alanda hizmet veriyor. Kütüphane içerisinde; 4-6 yaş arası 30 kişilik çocuk kütüphanesi, 4. ve 8. sınıf öğrencileri için 184 kişilik kütüphane odası, 9. sınıf ve üst yaş gurubu için 190 kişilik kütüphane odası, 2 adet gurup çalışma odası, kafeterya bulunuyor.

Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız için"

Öğrencilerin nitelikli şartlarda ders çalışmasına imkan sağlamak adına yeni kütüphaneler yaptıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak gençlik kütüphaneleri yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanemiz, geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanemiz, Çamlıtepe ve Gaziler Mahallesi’ndeki öğrencilere hizmet sunuyor. Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanemiz, her yaştan öğrencimize hizmet verecek şekilde tasarlandı. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda ders çalışması. Bu noktada emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bütün hizmetlerimiz, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için. Bundan sonraki süreçte de bu yöndeki faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde hocalarımız, çocuklarımızın farklı kütüphaneleri görmelerini sağlamak adına dünyadan ve ülkemizden farklı kütüphanelerin görsellerinden oluşan bir sergi açtılar. Ben, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.