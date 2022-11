Fadıloğlu, öğretmenleri konuk etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ağırladı. Başkan Fadıloğlu, “Eğitimin her kademesinde, her yaşta her vatandaşımızın hayat kalitesini yukarıya çıkarabilmek adına el ele, gönül gönülle vereceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye ait eğitim tesislerinde görevli öğretmenleri, Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran’da misafir etti. Programa; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve öğretmenler katıldı.

"Amacımız, nitelikli bir nesil yetiştirebilmek"

Öğretmenlerin, gelecek nesilleri yetiştirmek gibi çok kutsal bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Öncellikle, tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey var, bu tür günler sadece bir gün olarak anılacak günler değildir. Tabii Şehitkamil Belediyesi olarak, eğitimin en alt yaş grubundan artık 70 yaşına gelmiş annelerimizin, ablalarımızın eğitimine kadar her kademede eğitim veriyoruz. Bu eğitimin verilmesi noktasında başta Sayın Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten onların vermiş olduğu destekler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, diğer tarafta Halk Eğitim Merkezimiz, İlçe Müftülüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık Müdürlüğümüz ile çocuklarımıza her türlü eğitimi veriyoruz. Amacımız, nitelikli bir nesil yetiştirebilmek. Şehitkamil Belediyesi olarak çok büyük bir aileyiz. Öğretmenlerimiz de bu geniş ailenin birer ferdi olarak eğitimlere destek veriyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz coğrafyada hakikaten değişik anları çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Bu içerisinde bulunduğumuz coğrafyada da talihsiz olaylarla da maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunlar bizi hiçbir zaman yıldırmayacak. Bundan 100 yıl önce de Mehmet Kamil’in şehadetiyle bu topraklar nasıl vatan olduysa, bundan sonraki safhada da bizlere düşen görev, bu topraklara sahip çıkmak. Kötüye hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de sağlıklı ve nitelikli nesillere ihtiyacımız var. Eğitimin her kademesinde, her yaşta her vatandaşımızın hayat kalitesini yukarıya çıkarabilmek adına el ele, gönül gönülle vereceğiz.”

Çok büyük emek sahibidirler

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kaydetti: “Bugün, sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde değerli öğretmenlerimizle bir aradayız. Ev sahipliği ve konukseverliği ve bizleri bir araya getirdiği için Sayın Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Öğretmenlik mesleği, dünyanın en kutsal, en önemli, en müstesna ve en kadim mesleğidir. Özünde; insan sevgisi, şefkat, saygı, sabır, özveri ve fedakarlık olan bir meslektir. Bu mesleği icra eden çok değerli öğretmenlerimiz, bizler için çok önemlidir. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin şekillenmesinde yarınlarımız olan yavrularımızın, çocuklarımızın yetişmesinde, gelişmesinde çok büyük emek sahibidirler. Öğretmenlerimiz, toplumumuzun gelişmesi, kalkınması için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Biz; özverilerine, fedakarlıklarına, azimlerine her zaman şahidiz. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmeneler Günü’nü tebrik ediyorum.”

Öğretmenlik, gerçekten merhamet mesleğidir

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, şu sözleri kullandı:

“Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde Karkamış’ta hain saldırı sonucu şehit olan öğretmenimize de Allah’tan rahmet dileyerek, sözlerime başlamak istiyorum. Öğretmenlik, gerçekten merhamet mesleğidir. Her zaman merhametli olacaksınız, eğer merhametliyseniz evde de okulda da mutlu olursunuz. Biz öğretmenler, her zaman merhametli olacağız. Sevgimizden asla hiçbir şey kaybetmeyeceğiz, saygımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Samimiyetimizde ve sadakatimizde tavan yapacağız ve her zaman sabır göstereceğiz. Eğer sabırlıysanız, iyi bir annesiniz, iyi bir babasınız ve en önemlisi iyi bir insan ve iyi bir öğretmensinizdir. Aksi takdirde bu değerleri dışarı attığınızda hiçbir değeriniz yoktur. Ben bu duygu ve düşüncelerle Şehitkamil Belediye Başkanımıza böylesine güzel bir programda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum.”

Programa katılan öğretmenlere, Şehitkamil Belediyesi Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda yetiştirilen çiçeklerden armağan edildi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.