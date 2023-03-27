Fadıloğlu, minik öğrencilere masal okudu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okul öncesi öğrencilerle “Masallarla Buluşuyoruz” etkinliği çerçevesinde bir araya geldi ve öğrencilere masal okudu. Başkan Fadıloğlu, gençlik kütüphanelerinde en fazla kitap okuyan 5 kişiyi de ödüllendirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında bu yıl 59.’su kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi bölümündeki okul öncesi öğrencileriyle bir araya geldi. “Masallarla Buluşuyoruz” adı altında düzenlenen etkinlikteki masal okuma saatinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, çocuklara masal okudu. Çocuklarla uzun süre ilgilenen ve kendileriyle sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli armağanlar verdi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan 26 gençlik kütüphanesinde en fazla kitap okuyan 5 kişiyi ödüllendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi öğrencilerinin şahsında tüm öğrencilerin Kütüphaneler Haftası’nı tebrik etti.

“Bu tür etkinlikleri çok fazla önemsiyoruz”

Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özellikle yaş grubu küçük olan çocuklarımıza kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Bugün, çocuklarımızı ziyaret ettik. Özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerimizin kütüphaneye ilgilerini artırmak adına mevcut kütüphanelerimizin içerisinde çocuk kütüphanelerimiz de var. Masal okunarak başlatılan etkinliklere aynı zamanda velilerimiz de katılıyor. Bunu, çok önemsiyoruz. Velilerimizin, çocuklarını buraya getirdikten sonra kitap okuma alışkanlıklarının arttığını görüyoruz. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bu tür etkinlikleri çok fazla önemsiyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun” diye konuştu.