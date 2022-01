Fadıloğlu, Kurt’u evinde ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sert deri hastası Yusuf Kurt’u evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, Yusuf Kurt’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti, Allah’tan şifa diledi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Şirinevler Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Kurt’u evinde ziyaret etti. Sert deri (skleroderma) hastası olan Yusuf Kurt’un sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kurt ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Yusuf Kurt, Şehitkamil Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

“Başkanımız, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf Kurt, “Öncelikle Başkanımızın evimizde bizi ziyaret etmesi gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sağ olsun Başkanımız benimle yakından ilgilendi, istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Başkanımız, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor, her türlü ihtiyacımızı gidermek adına her şeyi yapıyor. Biz, Başkanımızdan her konuda razıyız, Allah da Başkanımızdan razı olsun, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

“Bize gerçekten çok değer veriyor”

Yusuf Kurt’un ağabeyi Şıho Kurt ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Başkanımızın bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, gerçekten çok mütevazı birisi, çok değerli biri. Başkanımızı, daha da yakından tanımış olduk. Allah, kendisinden bin kere razı olsun. Bize gerçekten çok değer veriyor, her türlü istek ve sıkıntılarımızı gidermek adına elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bize vermiş olduğu değer ve saygı için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.