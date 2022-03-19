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Fadıloğlu, küçük yeteneklerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen bilim şenliğine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, teorik ve uygulamalı eğitime katılan öğrencilere katılım sertifikası ve hediye verdi.

GAZİANTEP 19.03.2022, 17:10
Fadıloğlu, küçük yeteneklerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen bilim şenliğine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, teorik ve uygulamalı eğitime katılan öğrencilere katılım sertifikası ve hediye verdi.

Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Bilim Şehitkamil’de gerçekleştirilen ve 3 gün süren etkinlik büyük ilgi gördü. Öğrencilerin; akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen bilim şenliğiyle öğrencilerde farkındalık oluşturmak hedeflendi. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulduğu şenliğe, şehir dışından Malatya Özel Çamlıca Koleji öğrencileri de katıldı.

Bilim Şehitkamil’i ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şenliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere verilen eğitimlerden memnun kalıp kalmadıklarını sordu. Bilim Şehitkamil’e hayran kaldıklarını ifade eden öğrenciler, verilen eğitimlerin kendileri açısından çok faydalı olduğunu dile getirdiler. Başkan Fadıloğlu, eğitimlere katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Öğrencilere yönelik; origami, simetri, galaksi kavanozu, kağıt uçak, Mbot, yüzük oyunu, 3D tasarım, Makey Makey, patlamayan balon, açık hava basıncı deneyi, kar yağdırma deneyi, mikroskop gözlemi, hama boncuk, kriptoloji, gezegenler, etamin, Pi, astronot, kuyruklu yıldız, Red Kit programlama, kromozomları gözlemliyorum, Op Art, Fibonacci’nun Tavşanları, takımyıldızları, Little Bits Kodlama, kendi lambamı yapıyorum, Quiling etkinlikleri yapıldı.

Rol model olabilirsek ne mutlu bize

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri çerçevesinde bilim şenliği düzenledik. Malatya Özel Çamlıca Koleji’nde görevli öğretmenler, öğrencilerine bilimsel aktivitelerin yapılabileceği bir yer arayışına yönelik araştırma yapmışlar. En yakın olarak da Gaziantep’i, Bilim Şehitkamil’i tespit etmişler. Biz de hem Şehitkamilli öğrencilerimizi hem de Malatya’dan gelen öğrencilerimizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bilindiği üzere Bilim Şehitkamil, yıl boyu etkinliklerini devam ettiriyor. Her yıl TEKNOFEST yarışmalarına buradan öğrenci gönderiyoruz. İnşallah rol model olabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

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