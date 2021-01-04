banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzonsporlu Pereira’dan veda gibi mesaj!
Trabzonsporlu Pereira’dan veda gibi mesaj!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
Süper Lig'de flaş ayrılık! Aybaba veda etti
Süper Lig'de flaş ayrılık! Aybaba veda etti

Fadıloğlu ile Kalaylı muhtarla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan sosyal tesislerin daha etkin kullanımı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, talepler dinlendi.

GAZİANTEP 04.01.2021, 12:51
5
Fadıloğlu ile Kalaylı muhtarla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan sosyal tesislerin daha etkin kullanımı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, talepler dinlendi.

İstişareye büyük önem veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kırsal bölgede bulunan sosyal tesislerin daha verimli kullanımıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak adına Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) toplantı düzenledi. Toplantıya; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan ile muhtarlar katıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar hem mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi hem de sosyal tesislerin daha etkin kullanılmasıyla ilgili fikir beyanında bulundular.

Harcadığımız para, milletimizin parası

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kaynakların en doğru biçimde kullanılması gerektiğini vurguladı. Muhtarların görüşlerinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Pandemiden dolayı uzun bir süredir bir araya gelemiyorduk. Bugünkü toplantımızda hem yapacaklarımızla ilgili sizleri bilgilendirmek hem de sizlerden gelen istek ve talepleri Sayın Kaymakamımız ile dinlemek üzere bir araya geldik. Özellikle mahalle olan köylerimizde kilit taşı ile ilgili taleplerimiz var. Allah’tan bir mani çıkmazsa bu yıl Mart ayı gibi köylerimizde kilit taşı çalışmalarına başlayacağız. Tabi kaynakları verimli kullanmamız lazım. Harcadığımız para, milletimizin parası. Öncelikler sırasına göre hareket etme zorunluluğumuz var. Göreve geldikten sonra bir taahhütte bulunmuştuk. Özellikle de önce şehir merkezindeki çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerdeki sosyal tesislerimizi daha sonra köylerimizin sosyal tesislerini ondan sonra da imarlı bölgelerde sosyal tesis yapacağız diye söz vermiştik ve bu sözümüzde de durmaya gayret gösterdik. Tabi üzülerek belirtmek istiyorum ki istatistiklere göre 1 yılda 4 defa kullanılmış sosyal tesisimiz var. 60 sosyal tesisimizden 10’u, 10’dan fazla kullanılmış. Diğerlerinin hepsi yılda 4 veya 5 kez kullanılmış. Bununla ilgili olarak da Sayın Kaymakamımız ile istişarelerde bulunduk. Bu sosyal tesislerimizin daha aktif olmaları açısından, çeşitli faaliyetlerde kullanılması için sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Bu sosyal tesislerimizi hanımlarımıza yönelik el beceri kursları, kuran kursu veya her hangi bir eğitimde kullanabilir miyiz, bunların istişaresini yapmak istiyoruz. Bu sosyal tesislerin çalışmasını istiyoruz” dedi.

Sosyal tesislerin aktif hale getirilmesini istiyoruz

Sosyal tesislerin milli servet olduğunu belirten Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Pandemi süreci halen devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayından itibaren birçok kısıtlama kararları alındı. Bununla birlikte süreci sizlerle birlikte takip ediyoruz. Sizler en başından beri Şehitkamil’de pandemi sürecine önem gösterdiniz. Salgın ile mücadeleyi sizlerle birlikte yürütmeye gayret gösterdik. Burada durmaksızın hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Tabi bugünkü toplanmamızın amacı, az önce Başkanımızın da belirttiği gibi mahallelerinizde bulunan sosyal tesislerin daha çok aktif hale getirilmesi, daha çok faaliyet göstermesi konusunda fikir alışverişinde bulunmaktır. Şu an Şehitkamil ilçemizde yapılan sosyal tesisler, gerçekten örnek teşkil edecek tesislerdir. Bu tesislerimiz, gerçekten bir milli servettir ve dolayısıyla hepimizin ortak malıdır. Bu tesislerimize hepimizin sahip çıkması lazım, bu tesislerimizi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bugün siz değerli muhtarlarımızın da fikirlerini alarak, değerlendirme yaparak, bu sosyal tesislerin aktif hale getirilmesini istiyoruz. İstişareler yaparak, bu tesislerimizi sadece taziye günlerinde değil, birçok etkinlikte kullanmamız lazım. Örneğin hanımlarımızın eğitimine yönelik, çocuklarımızın eğitimine yönelik, gençlerimizin eğitimine yönelik kullanabiliriz, bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bu konuda sizin fikir ve düşünceleriniz, bizler için çok önemli” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 16 16
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12