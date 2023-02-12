Fadıloğlu: “İhtiyaç sahibi herkese destek olacağız”

Gaziantep’te deprem sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren ve Gıda Bankası’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye genelinden gelen yardımların şu anda kullanılabilecek olanlarını vatandaşımıza ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi herkese destek olacağız” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Gaziantep dahil 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından vatandaşın beslenme problemi yaşamaması için hizmet veren esnafı ziyaret etti ve teşekkür etti. Esnafa ve vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Fadıloğlu, daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi amacıyla kurulan Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’nı ziyaret ederek incelemede bulundu.

’’Kuru gıda Yardımlarının da hazırlıklarını yaptık’’

Vatandaşın evine geçtikten sonraki aşamanın da hazırlıklarını yaptıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı yapıyorduk. Fakat şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bize düşen bundan sonraki safhada vatandaşlarımız evlerine geçtiklerinde daha önce listemizde olan-olmayan ihtiyaç sahibi herkese destek olacağız. Türkiye genelinden gelen yardımların şu anda kullanılabilecek olanlarını vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Kuru gıda yardımlarının da hazırlıklarını da yaptık. Vatandaşlarımız evlerine geçtikten sonra bu gıdaları da kendilerine takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaşanan ısınma problemini çözmek adına yapılan satın almalar neticesinde ellerine ulaşan ısıtıcıların ivedilikle dağıtıldığını aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimiz çeşitli malzemeleri ulaştırdılar. İçlerinde ısıtıcılarımız da var. Fakat gelen yardımlar ağırlıklı olarak gıda yardımıydı. Vatandaşımızın da ısınma ihtiyacı öncelikliydi. Belediyedeki arkadaşlarımız, hemen satın almalar gerçekleştirdiler. Çok sayıda ısıtıcı satın aldılar. Şu anda ısıtıcılar elimize ulaştı, dağıtımları yapılıyor. Vatandaşımızın ısınma sorununu bir an önce çözmek, ısınma sorununu ortadan kaldırmak adına dağıtımlar hızlı bir şekilde yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.