Fadıloğlu, iftar öncesi her gün farkı ailelerin konuğu oluyor

Ramazan Ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da aile ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 farklı ailenin evine misafir oldu.

Periyodik olarak ilçenin farklı noktalarındaki ailelerin konuğu olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı süresince de ziyaretlerine devam ediyor. Ailelerin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

İlk ziyaretini 4 çocuk annesi Şengül Parlak’ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 8 çocuk annesi Neşe Cankaplı’nın hanesine yaptı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Ahmet Balcı, İsmail Sarmaşık ve Cevdet Barlak’ın evine konuk oldu.