Fadıloğlu, gençlerle birlikte pedal çevirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bisiklet sporcularıyla birlikte bisiklet kullandı. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün lisanslı bisiklet sporcularının Skate Park’taki gösterisini izledi.

Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle Şehitkamil Vadi Park’ta düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı ile 90 bisiklet sporcusu katıldı.

Bisiklet sporcularıyla uzun bir parkuru bisiklet sürerek tamamlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Şehitkamil Vadi Park içerisinde bulunan Skate Park’taki büyük ilgi gören gösteriyi dikkatle takip etti. Başkan Fadıloğlu, etkinlik sonunda tüm katılımcılara spor malzemeleri armağan etti.

‘Spor şehri Gaziantep’

Etkinlik öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesinde Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu destekler için ben teşekkür ediyorum. Tabii değişik branşlarda bir sürü etkinlikler var. Özellikle bisiklet noktasında da Büyükşehir Belediyemizin bisiklet yollarını fazlasıyla yaparak daha fazla insanımızın gerçekten bu yolları kullanmalarını sağlamak adına çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Bugün, Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde bir aradayız. Ben de bugün bisiklet kullanacağım. Kazasız, belasız, sorunsuz günlerde inşallah ulaşım aracı olarak kullanmanızı diliyorum” diye konuştu.