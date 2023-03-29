Fadıloğlu, gençlerle ‘bilinçli genç olmak’ üzerine konuştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi’ndeki gençlerle Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ‘Bilinçli Genç Olmak’ isimli eseri üzerine konuştu ve kütüphanedeki öğrencilerle sergi açtı.

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi’ndeki öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle kitap tahlili yaptı, sergi açılışı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından kaleme alınan ‘Bilinçli Genç Olmak’ adlı eserle ilgili değerlendirmelerin ve fikir alışverişinin yapıldığı bölümün ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte ‘Kütüphaneler’ konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Öğrencilerin, 59. Kütüphaneler Haftası’nı tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

“50 bin öğrencimiz, kütüphanelerimizden faydalanıyor”

Program sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesindeyiz. Şehitkamil Belediyesi olarak 26 kütüphanemizin 21 tanesi haftanın 6 günü, 5 kütüphanemiz de haftanın 7 günü sabah 8:00’dan akşam 22:00’a kadar hizmet veriyor. Burada özellikle üniversiteye hazırlanan, KPSS’ye hazırlanan kardeşlerimiz için bu ortamı sunuyoruz. Yaklaşık 50 bin öğrencimiz, kütüphanelerimizden faydalanıyor. Burada yalnızca üniversiteye hazırlananlar değil, 65 yaşındaki ev hanımı kardeşlerimizin de gelip burada kitap okuma günlerinin yapıldığı bir ortamı sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz yarışmalar neticesinde de alt yaş grubundan 65 yaş üstüne kadar değişik kategorilerde en fazla kitap okuyan vatandaşlarımızla Kütüphaneler Haftası etkinliği çerçevesinde ödüllendiriyoruz. Amacımız, okumanın artmasını sağlamak. Bu şekilde eğitim şehri Gaziantep’e destek olabilmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin emrindeyiz” diye konuştu.