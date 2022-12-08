Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarıyla buluştu

Alleben çatısı altında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmaları için yetiştirilen sporcular, velileriyle birlikte, ‘Alleben Yüzme Havuzları Minik Kulaçlar Buluşması’ isimli özel programda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile bir araya geldiler. Alleben Yüzme Havuzlarının altyapı temellerini oluşturan Altın Balıklar, Deniz Yıldızları, Yunuslar ve İstavritler grubuna mensup altyapı sporcuları ve programa katılım sağlayan veliler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na çok sayıda soru sordular. Kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporculara bazı tavsiyelerde bulundu. Toplantıya, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarını; Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil eden ve önemli dereceler elde eden sporcular da katıldılar.

"Başarılarımızın hikayesi, 10 yıl öncesine dayanıyor"

2022 yılında, bin 137 sporcuyu altyapı kadrolarına dahil ettikleri bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“İyi insanlara, iyi sporculara ihtiyacımız var. Bugün içerisinde bulunduğumuz tesisten dünya şampiyonu sporcular yetiştirdik. Ancak, büyük emek verilerek bu noktalara geldik. Bugünkü başarılarımızın hikayesi, 10 yıl öncesine dayanıyor. Bugün, bireylerin ya da kurumların adının ön plana çıkmasından ziyade uluslararası platformlarda Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı’nı okutmayı amaçladık. Bu konuda büyük emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Havuzlarımızdan; Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcular yetiştirdik. Tabii sporun yanında akademik çalışmaları da çok önemsedik. 4 yaşında temel cimnastikten başlayan eğitimlerimiz, yetişkinlerimize yönelik üst yaş sınırı olmadan sunduğumuz çok sayıda imkanla devam ediyor. Sağ olsun velilerimiz, çok büyük emek veriyorlar. Ben, hocalarımıza ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”