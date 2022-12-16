Fadıloğlu, geleceğin şampiyonları ile buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben 2 Yüzme Havuzu altyapı sporcuları ve velileriyle bir araya geldi.

Fadıloğlu, “Havuzlarımızı açarken tek amacımız; buradan iyi sporcuların yetişmesi ve uluslararası arenalarda İstiklal Marşımızın okutulması ve Türk Bayrağımızın göndere çektirilmesiydi. Bu hedefimize de Allah’a şükür ulaştık” dedi. Her fırsatta sporcular ve velileriyle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben 2 Yüzme Havuzunda düzenlenen Altyapı Sporcuları Takımları Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Alleben 2 Yüzme Havuzu altyapı takımlarını oluşturan 5-9 yaş arasındaki Altın Balıklar Takımı ve Deniz Yıldızları Takımı sporcuları, programa velileriyle katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonunun planlı faaliyet programında yer alan 7-8 yaş Ulusal Gelişim Projesi ve 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi çerçevesinde düzenlenen müsabakalara da katılım sağlayan sporcular, performans sporcusu olma yolunda çaba gösteriyorlar. Altın Balıklar Takımı ve Deniz Yıldızları Takımı’na mensup altyapı sporcuları ve programa katılım sağlayan veliler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na çok sayıda soru yönelttiler. Kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. Toplantıya, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarını, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil eden, önemli dereceler elde eden Milli Takım sporcuları ve Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, Alleben Yüzme Havuzları Teknik Direktörü Rekortmen Milli Takım Antrenörü Ali Göz de katıldı.

“Özel üniversitede okuyan burslu öğrencilerimiz var”

Alleben 2 Yüzme Havuzunda 2022 yılında toplam 700 sporcuyu altyapı kadrolarına dahil ettikleri bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir spor için çocuklarımız bir başlangıçta bulundu. 2009 yılında, belediye başkanı olmadan önce seçim taahhüdümüzün içerisinde havuz yapma taahhüdü vardı. Bunu yaparken de yalnızca imarlı kesimde değil, şehrin her noktasına yapacağımızı taahhüt ettik. Sağ olsun o dönemde Cengiz Bingül ile tanıştık ve o bizi yönlendirdi. 2 tane havuzumuzu yaptık. Tabii gönül istiyor ki her mahallemizin bir yüzme havuzu olsun ama mutlak suretle şartları, imkanları göz önüne alarak hareket etmemiz lazım. Havuzlarımızı açarken tek amacımız; buradan iyi sporcuların yetişmesi ve uluslararası arenalarda İstiklal Marşımızın okutulması ve Türk Bayrağımızın göndere çektirilmesiydi. Bu hedefimize de Allah’a şükür ulaştık. 5, 6, 7, 8, 9 yaş bizim için en önemli yaşlar. Yüzmenin yanında da 4-6 yaşta temel cimnastiğe başladık. Bunları hem kendi mekanlarımızda yaparken anaokullarında da ön plana çıkmasını istiyoruz. Nedenine gelince, çocukların kas gelişimini tamamladığı, hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemde maalesef hareketsiz bir nesil yetişti. O yüzden temel cimnastik ve yüzmeyi ön plana almamız lazım. Gerçekten spor sayesinde kolejlerde burslu okuyan birçok öğrencimiz var. Son yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte özel üniversitede okuyan burslu öğrencilerimiz de var. Bunu da şunun için söylüyorum, bugünden vermiş olduğumuz emekler hiçbir zaman zayi olmayacaktır. Ben toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.