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Fadıloğlu, engelli sporcularla kahvaltıda buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, Alleben Yüzme Havuzu’nda eğitim gören engelli sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı programda Başkan Fadıloğlu, engelli sporcular ve aileleriyle yakından ilgilendi.

GAZİANTEP 03.12.2021, 13:25
Fadıloğlu, engelli sporcularla kahvaltıda buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, Alleben Yüzme Havuzu’nda eğitim gören engelli sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı programda Başkan Fadıloğlu, engelli sporcular ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Her fırsatta engellilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı Göl Kafe-Restoran’da gerçekleştirilen kahvaltı programında Alleben Yüzme Havuzu’nda eğitim gören engelli sporcular ve ailelerini ağırladı. Engelli sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, engelli sporcuların her koşulda destekçisi olacaklarını dile getirdi. Koyu sohbetlerin yapıldığı kahvaltı sonrasında Başkan Fadıloğlu, engelli sporcular ve aileleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bizim ayrımız gayrımız yok”

Kahvaltı sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ailelerimiz ve çocuklarımız ile bir aradayız. Engel, yeter ki zihinlerde olmasın. Hepimiz aslında birer engelli adayıyız. O açıdan engellilere bakış açımız, doğru noktadan olması lazım. Allah, hepimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Bu yavrularımız da bize Allah’ın emanetidir. Bu yavrularımızı kazanabilmek adına, ailelerimiz ne kadar emek veriyorsa hocalarımızla birlikte bizler de emek veriyoruz. Özellikle Alleben Yüzme Havuzu’nda rehabilitasyondan başlayıp, normal havuza geçen 8 çocuğumuz olduğu gibi şu ana kadar da 250 engelli kardeşimize rehabilitasyonda hizmet veriyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Buradaki ailelerimize destek olabilmek adına belediyenin imkanlarını seferber etmeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum; bizlere inanıp, güvenip, çocuklarını emanet ettikleri için. Hep birlikte bu engelli birer birer aşacağız. Bu çocukları topluma kazandırabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Ben bu vesileyle tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Bu anlamlı günde bizleri unutmadığı için teşekkür ediyorum”

Bu tür etkinliklerin hem çocuklarını hem de kendilerini memnun ettiğini dile getiren sporcu velisi Gülay Tutar, “Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, bu anlamlı günde de bizleri unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, zaten bu tür etkinliklerle bizleri sık sık bir araya getiriyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de bizleri yalnız bırakmadı. Yıllardır da Alleben1 Yüzme Havuzu’ndan yararlanıyoruz. Hocalarımız da çocuklarımız ile yakından ilgileniyorlar. Biz, Başkanımızdan ve hocalarımızdan memnunuz. Bu konuda ben bir kez daha Başkanımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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