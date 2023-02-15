Fadıloğlu depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte Şehitkamil Belediyesine ait noktalarda kalan vatandaşları sık sık ziyaret ediyor.

Vatandaşa moral verme amacı taşıyan ziyaretlerde özellikle engelliler, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, “Hepimize geçmiş olsun. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Devletimizin bütün imkanları milletimizin emrinde. Milletin malı, millete hizmet ediyor” dedi.

Deprem felaketinin hemen ardından Şehitkamil Belediyesine ait tüm sosyal tesislerin kapıları vatandaş için açıldı. 100’den fazla noktada ağırlanan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, depremin hemen ardından başlattıkları ziyaretleri aralıksız sürdürüyor. Ziyaretlerde karşılaştıkları engelliler, çocuklar ve yaşlılarla özel olarak ilgilenen Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, kendilerine yöneltilen tüm soruları yanıtlıyor.

“Milletin malı, millete hizmet ediyor”

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde misafir edilen vatandaşı ziyaretinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hepimize geçmiş olsun. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Devletimizin bütün imkanları milletimizin emrinde. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu yapı da milletin malı. Milletin malı, millete hizmet ediyor. Fakat hayatı normale döndürmezsek bu iş sürdürülebilir olmaz. Bir an önce hasarlı ve az hasarlı olan evlere girmekte fayda var. Benim de ailem, şu an evde ikamet ediyor. Bu tesislerde ağırladığımız tüm vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Vatandaşımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Tesislerimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İmkan dahilinde vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.