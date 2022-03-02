Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’deki öğrencilerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valiliği himayelerinde başlatılan ‘Gönül Akademisi Projesi’ kapsamında, Bilim Şehitkamil’de eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ‘Gönül Akademisi Projesi’ kapsamında Nezihe Osman Atay Ortaokulu öğrencileri, Bilim Şehitkamil’i ziyaret etti. Öğrenciler; teknoloji atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, matematik atölyesi ve tasarım atölyelerinde eğitim gördüler. Teknoloji Atölyesinde ‘Gece Lambamı Tasarlıyorum’, Tasarım Atölyesinde ‘Minyatür’, Uzay ve Havacılık Atölyesinde ‘Uydu Tasarımı’, Doğa Bilimleri Atölyesinde ‘Duyu’, Matematik Atölyesinde ‘Grafiklerimi Oluşturuyorum’ projelerine katılan öğrenciler, kendi tasarımlarını oluşturdular.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’de eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi. Teknoloji Atölyesinde ‘Gece Lambamı Tasarlıyorum’ projesine de katılan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte tasarım çalışması yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere akademik kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Program sonunda Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yalnızca teorik değil, uygulamalı olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor”

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Valiliğimiz nezdinde başlatmış olduğumuz Gönül Akademisi Projesi çalışmalarına bugün Bilim Şehitkamil’de devam ediyoruz. Özellikle seçilmiş mahallelerimizden çocuklarımız buraya getiriliyor, Bilim Şehitkamil’de eğitime tabi tutuluyorlar. Şu anda gezmiş olduğumuz 5 ayrı sınıfta ‘yaşayarak öğrenme’ metoduyla çocuklarımıza eğitim veriliyor. Aslında Bilim Şehitkamil, belirli bir sınavdan geçtikten sonra, 3 yıllık bir eğitim programına dayanan bir çalışma. Fakat bunun dışında da 5 tane atölyeden oluşan bu şekildeki laboratuvarlarda okullardan çocuklarımız getirilip, günübirlik eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin yalnızca teorik eğitim olarak değil, uygulamalı eğitime dönüyor olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu konuda emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, burada çocuklarımızda farkındalık oluşturup, ilgi alanlarını belirleyip, ona göre eğitimlerine yön vermelerini sağlamak. Bu konuda da çok şükür güzel bir yol alıyor arkadaşlarımız. Ben, tüm hocalarımızın nezdinde emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.