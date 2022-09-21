Fadıloğlu, ana sınıfı öğrencilerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Namık Kemal Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve silinebilir yazı tahtası armağan etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı günden bugüne aralıksız öğrenci ziyaretlerini sürdürüyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde son olarak Onat Kutlar Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere, eğitim-öğretim yılı içerisinde faydalanmaları için kırtasiye malzemesi ve silinebilir yazı tahtası hediye eden Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra çektirdi.