Fadıloğlu, ailelerin sorunlarına ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri oluşumunda Emek ve Hasırcıoğlu Mahallesi’nde ikamet eden 3 aileye misafir oldu. Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Hasırcıoğlu Mahallesi’nde 3 yıl önce eşinden ayrılan ve 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Gizem Gezen’i evinde ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden Müslüm Ataş’ın evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Başkan Fadıloğlu son olarak, Emek Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Şaştım’ı ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Ahmet Şaştım’ın aynı zamanda babasının arkadaşı olduğunu öğrenen Başkan Fadıloğlu, Ahmet Şaştım’dan babasıyla olan anıları da dinledi.

"Ziyaretten çok mutlu oldum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Şaştım, “Bugün Başkanımızın beni ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum ve çok sevindim. Allah, Başkanımızı hanesine, memleketine bağışlasın. Kendisine sağlık sıhhat diliyorum. Başkanımızın babasıyla da bir anımız vardı. Gençlik yıllarında babası üniversiteyi bitirmiş ve bir kütüphane açmak istemişti. Şehreküstü’de Şehitler Kütüphanesi’ni açtı. Biz de kendisine her konuda destek vermiştik. Bunun yanında bir de kendisiyle araba alış verişimiz oldu. Bu tür birçok anılarımız oldu. Ben babasına da sağlık sıhhat diliyorum. Bugün beni ziyaret ettiği için de bir kez daha Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Allah, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin"

Misafirperverliği için Ahmet Şaştım’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ahmet amcamızla yeğeni vasıtasıyla bir araya geldik. Yeğeni, bana bir mesaj atmıştı, Ahmet amcanın benimle görüşmek istediğini dile getirmişti. Ben de Ahmet amcaya ulaştım ve en kısa sürede ziyaret edeceğimizi belirttik. Tabii yıllar önce biz seçim çalışmalarında Ahmet amca ile yolda karşılaşmışız, o zaman geleceğime söz vermişim ama orada bir eksikliğimiz olmuş. Sağ olsun yeğeni vasıtasıyla bugün bir aradayız. Tabii sohbet ederken, babamla aynı yaşlarda olduğunu öğrendim ve babamla bir geçmişinin olduğunu öğrendim. Babamla da görüştürdüm. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim her zaman dua kapılarımız. Hakikaten biz de o eski hatıralardan kendimize ders çıkaracak şeyler bulduk. Ne mutlu bize böyle büyüklere sahibiz. Ben Ahmet amcamıza sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.