Fadıloğlu: “Agro park’ta sona doğru yaklaşıyoruz”

Daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmayı tematik eğitim modeliyle gerçekleştirme amacında olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bölgeye ve Gaziantep’e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiğiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği AGRO Park’ta incelemede bulundu. Başkan Fadıloğlu, “Tematik park olarak planladığımız AGRO Park’ta sona doğru yaklaşıyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların erken yaşta belirli konularda farkındalık kazanmalarını sağlayan projelere önümüzdeki günlerde bir yenisini ekleyecek. Daha önce bilimsel faaliyetlerin yaygınlaşması ülkenin geleceğine kazandırmak için Bilim Şehitkamil’i, ardından da çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak için Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı yaparak hizmete sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şimdi de AGRO Park için çalışma yürütüyor.

Toplam 31 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan AGRO Park ile çocuklara; bölgeye ve Gaziantep’e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiği teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğretilecek. İbrahimli Mahallesi sınırları içerisine yapılan AGRO Park içerisinde; su değirmeni, yel değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemde kullanılan tarım aletleri de bulunacak.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, AGRO Park’ta 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturacaklarını aktardı. AGRO Park’taki serada bitkilerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı bahçeler bulunacağını belirten Başkan Fadıloğlu, bu sayede çocukların bitkilerin hangi iklimde yetiştiğini görerek öğreneceğini, aynı zamanda doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacaklarını ifade etti.

“Yaşayarak öğrenme metodunu burada gerçekleştirmiş olacağız”

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tematik park olarak planladığımız AGRO Park’ta sona doğru yaklaşıyoruz. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız şu anda bitki dikim işlemlerini gerçekleştiriyor. Tabii mevsim itibariyle dikilemeyecek olan bitkiler var. Onların da hazırlıklarını yaptık. İnşallah o bitkiler de mevsimiyle birlikte ekilip dikilecek. Diğer taraftan burada çocuklarımızın eğitim amaçlı sınıf olarak kullanacakları yerler, sosyal alanlar, Work Show yapacakları alanlarında çalışmaları devam ediyor. Amacımız, burada çocuklarımızın ağırlıklı olarak Gaziantep yöresindeki doğal ortamdaki tüm bitkileri yerinde görebilmelerini sağlamak. Bir diğer taraftan da yeniden bir sera inşaatımız söz konusu. Bu seranın içerisinde de tropik meyveler de dahil olmak üzere birçok bitkinin de yetiştirilme şartlarını görebilecekler. Şehir hayatının içerisinde çocuklarımız maalesef bitkileri tanıma imkanına sahip değiller. Ceviz ağacı hangisidir? Çilek, yerde mi yetişir, ağaçta mı yetişir? Karpuz, ağaçta mı yetişir, toprakta mı yetişir? Bunları bilmiyorlar. Bunların eğitimi maksadıyla yapılan bir park. İnşallah bu tematik parkın bitimiyle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmayla ortaokul 5. sınıftaki çocuklarımız gelecekler, burada sabahtan başlayıp, eğitimlerini alacaklar. Öncelikle VTR üzerinden bizim yöresel olarak salçalarımızın yapılışından tutun, şiremizin yapılışına kadar ne yapılıyorsa bunları izleyecekler. Daha sonra da burada bağ kütükleri, fıstık ağaçları, erik, elma, kiraz, aklınıza ne geliyorsa tamamının burada birebir yaşayacaklar. Yaşayarak öğrenme metodunu burada gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir özveriyle buranın planlamasından imalat safhasına kadar arkadaşlarımızın emeği var. Tarım İl Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Fıstık Araştırma Kurumumuzun çok büyük desteğini görüyoruz. Sağ olsunlar, hepimiz sahiplendik. Burası Gaziantep’e mâl olacak bir yer oldu. Ben yeniden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.