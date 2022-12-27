Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencileri tarafından ’Ezelden Ebede Gazi Mutfak 101 Kere Maşallah’ etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikle emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Özaydın, “Üniversitelerin asli görevi bilim ve kültür yuvası olmaktır, bu vesileyle geçmişine sahip çıkarak geleceği sağlam temellere oturtmak bizim misyonumuz ve vizyonumuzu oluşturmaktadır. Kültürüne ve geçmişine sahip çıkan böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen akademik ve idari personellerimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka ise, “Bu ülkenin tarihi hep vatan ve bayrak savunması mücadeleleri ile doludur. ‘Arkadaş, Yurduma Alçakları Uğratma Sakın/Siper Et Gövdeni, Dursun Bu Hayasızca Akın’ sözlerini Milli Marş yapan bir milletten, Mabedinin göğsüne na-mahrem elini değdirmemek için gövdesini düşmana siper edip memleketini, vatanını, bayrağını savunan ve bu mücadelesi neticesinde Gazilik unvanı alan güzide bir şehirde yaşamakta bu gazi şehrin suyunu içip ekmeğini yemekteyiz. Bu şanlı tarihin ve mücadelenin haklı gururunu sadece Gaziantepliler değil bu ülkenin bütün evlatları damarlarında hissetmektedir. Bu önemli günde böyle anlamlı bir etkinliğin Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmesi bizi ayrıca gururlandırmıştır, bu vesileyle emeği geçen MASATDER Aşçılar Derneği Başkanı İsmet Hızal başta olmak üzere bütün dernek üyelerine, 101 çeşit Gaziantep yemeğinin belirlenmesi ve yapımı konusunda öğrencilerimize önderlik yapan duayen ustalarımıza Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Musa Budak’a bütün destek ve katkılarından dolayı teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

Etkinliğin koordinatörlüğü yapan Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili olarak, “Gazi şehrin torunları olarak bizler de bu şerefli günde, ecdadımızın kurtuluş mücadelesi sırasında hangi yokluklarda hayatta kalmaya çalışarak beslendiklerini çeşitli örneklerle ortaya koyarak bizlerin bugün Gastronomi Şehri olmamızın önünü açtıklarını anlatmayı kendimize bir görev bildik” diye konuştu.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Musa Budak, akademisyenler, Gaziantep’in duayen aşçıları ve öğrenciler katıldı.