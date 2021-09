Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkeçeci mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakarlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Türk Milleti; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da ve ülkemizin her noktasında vatanımıza ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde ’Ölürsek şehit, kalırsak gazi.’ düsturuyla hareket etmiş, gencinden yaşlısına yekvücut olmuş, şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aziz mensupları ve Emniyet güçlerimiz destanlar yazan mücadelesiyle milletimizin gönlünde her zaman saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Ülkemizin istikrarı, selameti ve bekası için gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahraman vatan evlatları, milletimizin gönlünde ve dualarında daima yaşayacaklardır. Vatan olarak gördüğümüz toprakların nasıl vefakâr, iman dolu bir ruhla kazanıldığını ve bugün şerefle dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızın gazilerimizin birinci derecede şahit olduğu, ne büyük kahramanlıklarla, bedeller ödeyerek bizlere emanet edildiğini idrak etmenin sorumluğu içinde şehit ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, istiklalimizin bekası adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin hain şer odaklarına karşı verdiği destansı mücadele, milletimizin güçlü iradesi ve desteğiyle sürecektir. Fedakar gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını vererek makamların en yükseğine erişen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.