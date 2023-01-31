EYT kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonunda

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer "EYT’ye ilişkin kanun teklifimiz Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda yasalaşacaktır”

Gaziantep Milletvekili Koçer, “Teklifte yer alan emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeden 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bin çalışanın doğrudan istifade edecek ve yaklaşık 5 milyon çalışan zaman içerisinde yararlanabilecek” dedi.

"Yaş şartı yok"

Koçer “ Prim gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduran herkes emekli olabilecek. Sosyal güvencesi Bağkur, SSK veya Emekli Sandığı hangisi olursa olsun tabi oldukları mevzuat çerçevesinde 8 Eylül 1999 tarihi dahil olmak üzere bu tarih öncesi sigortalı olan tüm vatandaşlarımız yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek” ifadelerini kullandı.

"Zorunlu emekli olma şartı kalkıyor"

Milletvekili Koçer, “Taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar da içerisinde. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23. ve 24. maddesi uyarınca bu çalışanlarımız için geçerli olan zorunlu emeklilik söz konusu olmayacak” dedi.

Koçer, Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde yeniden işe başlayanlar için yüzde beşe karşılık gelen yaklaşık 500 TL tutarında sosyal güvenlik destek primi uygulamasının da teklifte yer aldığını ifade etti.

"İlk aylık mart ayında alınacak"

Koçer, emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden ya da SGK’ya şahsen başvurularak yapılabileceğini, Şubat ayı içerisinde başvuru yapılması durumunda Mart ayı itibarıyla emeklilik maaşlarının alınabileceğini kaydetti.

Koçer yaptığı açıklamada, “Bu teklif, yıllardır titizlikle çalışarak hazırlanan, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, milyonlarca vatandaşımızın sorun, talep ve ihtiyaçlarına çözüm sunan kanun tekliflerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.