Eypio Gaziantep’te hayranlarıyla buluşacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk rap müzisyeni ve söz yazarı Eypio konseri düzenlenecek.

Kültür, sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir konseri daha Gaziantep halkına sunacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda Türk rap müzisyeni ve söz yazarı Eypio, Gazi şehirli sevenleri ile buluşacak. 09 Ocak Pazar Günü saat 18.00’da Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek konsere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

Konserde sahne alacak Eypio, sevilen şarkılarının Gaziantepliler için seslendirecek, özel sahne performansıyla dolu dolu bir gün akşam yaşatacak.