Eylül ayında Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek ihracatı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eylül ayında Gaziantep’ten 927 milyon 947 bin dolar ihracatla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, eylül ayında Gaziantep’ten 927 milyon 947 bin dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "10 milyar dolar hedefine koşarak ilerliyoruz” dedi. Pandemi sürecinin zorlu koşullarına da hatırlatan Ünverdi, “Pandemi koşullarının etkisiyle uluslararası tedarik zincirinde yaşanan onca soruna rağmen Gaziantepli sanayicilerin büyük bir kararlılıkla yaptıkları ihracatla ülkemize döviz girdisi sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti. Aylık ihracatta 1 milyon dolar rakamına da çok yaklaşıldığının altını çizen Ünverdi, “Özveriyle çalışan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Ünverdi, geçtiğimiz yıl eylül ayında Gaziantep’ten 760 milyon 694 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılın eylül ayında yüzde 22 oranında artışla 927 milyon 947 bin dolar ihracata ulaşıldığını belirtti. Hem aylık hem dönem bazında Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın ocak-eylül döneminde Gaziantep’ten 5 milyar 539 milyon 432 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın aynı döneminde ise yüzde 32,6 oranında artışla 7 milyar 344 milyon 534 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdik. Gaziantep her platformda başarılarıyla gıpta ile bakılan bir şehir ve omuz omuza vererek bu rakamları yenilikçi üretimlerle daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. 6 ekimde düzenleyeceğimiz Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni ile de firmalarımızın başarılarını taçlandıracağız. Ülkemize değer katan, istihdam oluşturan, taş üstüne taş koyan tüm firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."