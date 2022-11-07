Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı

Gaziantep’te evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen H.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından tekerlekli sandalye ile adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.