Evlilik okulunda Nihat Hatipoğlu çiftlere evliliğin önemi ile ilgili bilgiler verdi

Şahinbey Belediyesinin en önemli projelerinden birisi olan Evlilik Okulu sertifika törenine katılan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, evli ve evlenecek olan çiftlere evliliğin önemini anlattı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 39 bin 145 çifte eğitim verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan törende Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu evliliğin önemini anlatan konuşma yaptı.

“Eşiniz sizin yol arkadaşınızdır”

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, evlilikte iki farklı insanın birbiriyle anlaşabilmesi için fedakarlık yapması gerektiğine dikkati çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımız çok önemli projelere imza atıyor. Rektörlük görevine atandıktan sonra kendisini ve çalışmalarını daha yakından tanıma ve görme imkânım oldu. Yaptığı önemli çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yüce Allah tüm çiftlerimizi mutlu kılsın. Evlilik kararı vermek zor. Ancak bu zorluk evleninceye kadar. Ondan sonra yüce Allah’ın kapıları açılır ve çocuklarınızla birlikte evinize bereket yağar. Peygamber efendimiz (S.A.V) evlenirken ahlakı seçin diyor. Evli çiftlerin birbiriyle anlaşması geçim ve sabırla oluşuyor. Bende 30 yıllık evliyim ve 3 çocuğum var. O gün ki evliliğe bakışım ile bugünkü evliliğe bakışım arasında çok fark var. Eşiniz sizin yol arkadaşınız ve sırdaşınız. Eşler birbirlerinin eksikliğini kapatan iki elmanın yarısı gibidir. İleride evliliğin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak göreceksiniz. Kimsenin olmadığı bir zamanda sizi tamamlayan kişinin eşiniz olduğunu anlamayacaksınız. Bu erkek içinde kadın içinde geçerlidir. Balaylarının akabinde sıkıntılı dönemler olabilir. Çünkü iki farklı karakter bir araya geliyor. O dönemi çok önemsemeyin ve hızlı atlatmaya bakın. Şeytana müsaade etmeyin ve şeytanın sevdiği şeyler yapmayın. Birbirinizi anlamaya gayret ediniz. Ayrıca evliliğinizin daha huzurlu ilerlemesi için kendi imkânlarınızla yaşamayı secin. Kendi imkânlarınızı başkalarının imkanlarıyla karşılaştırmayın” diyerek evlenecek ve evlenen çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

“Aile toplumun çekirdeğidir”

Evlilik Okulunun önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyoruz. 3 Haftalık eğitim sonrasında dördüncü haftasında eğitime katılan çiftlere sertifikalarını veriyoruz. Evlilik okulunu çok önemsiyoruz. Dinimiz bize beşikten mezara kadar öğrenmeyi emrediyor. Evlilik toplumumuz çekirdek yapısıdır. Evliliği hem dinimiz hem de Şahinbey Belediyesi olarak biz teşvik ediyoruz. Evlilik Okuluna katılan ve yeni evlenecek olan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Şu ana kadar çiftlerimize dokuz bine yakın çamaşır makinası hediye ettik. Ayrıca maddi durumu daha sıkıntılı olan ve evlenmek isteyen çiftlerimize oturma grubu, buzdolabı, fırın, 2 tane halı ve elektrikli süpürge hediye ediyoruz. Şu anda Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediye Şahinbey Belediyesi; Geçtiğimiz yıl 18 bin 102 kişinin nikahını kıydık. Evlilik Okulundaki eğitimlerde çiftlerin birini anlaması için çok önemli. Toplumumuza baktığımızda suça karışan çocukların annesi veya babası ayrılmış çocuklar. Suç örgütleri bu çocuklara daha çok musallat oluyor. Bu nedenle aile birliğimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.