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Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE 3 AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN VE 8 AYRI SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANAN ŞÜPHELİ ŞAHSIN BİR EVE HIRSIZLIK İÇİN GİRME ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
GAZİANTEP 04.09.2020, 10:05
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 8 ayrı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli şahsın bir eve hırsızlık için girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu, farklı tarihlerde 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve daha önceden 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın bir adrese hırsızlık amacıyla girme ve adresten çıktıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, mahkemece tutuklandı.
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