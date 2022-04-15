banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Eurodesk temas noktası başlangıç toplantısı

Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite olan SANKO Üniversitesi’nden, Ulusal Ajans Eurodesk Birimi tarafından Ankara’da düzenlenen Başlangıç Toplantısına katılım gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 15.04.2022, 13:20
Eurodesk temas noktası başlangıç toplantısı

Gaziantep’te Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanan tek üniversite olan SANKO Üniversitesi’nden, Ulusal Ajans Eurodesk Birimi tarafından Ankara’da düzenlenen Başlangıç Toplantısına katılım gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi Eurodesk İrtibat Kişisi İpek Uçar ve Öğretim Görevlisi Nuriye Hilaloğlu, Eurodesk Temas noktası olan akredite kurumlara yönelik toplantıya katılarak diğer kurumlarla tanışma ve görüşme fırsatı buldular.

Toplantıda, Eurodesk’in amacı, genel yapısı ve misyonu, ağa yeni katılan kurumların temas noktası olarak çalışma sistemine dahil olması ve bireysel bilgilendirme becerilerini kazanmaları ile ilgili bilgiler verildi. SANKO Üniversitesi ve Ulusal Ajans arasında Eurodesk Temas Noktası akreditasyon sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, üniversiteli gençlere yönelik Eurodesk Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları da başlayacak.

Eurodesk temas noktası nedir

Eurodesk Temas Noktaları, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından, gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Bu program ile gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, güncel, anlaşılır, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

Ülkemizde “gençlik bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekle birlikte tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkan ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen soruları cevaplamak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından bu yana AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde görevini sürdürmektedir.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
10°
açık