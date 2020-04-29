Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı

Gaziantep’te isminin öğrenilmesini istemeyen bir hayırsever, bakkallardaki veresiye olan borçları ödeyip, bazı adreslere para bıraktı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Hacıbaba ve Çıksorut mahallelerindeki bakkal ve fırınlara giden gizemli hayırsever, vatandaşların borçlarını ödedi. Birçok kişinin borcunu kapatan hayırsever, yardıma muhtaç kişilerin duasını aldı. Mahallelerdeki bakkal ve fırınların camlarına 27 Nisan tarihine kadar yapılan borçların ödendiğine dair kağıtlar asıldı. Bakkal ve fırınlardaki borçları kapatan hayırsever, mahallelerdeki bazı evlere de gece yarısı para bıraktı.