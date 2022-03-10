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Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz anısına yapılan Gazi Oyunları görkemli bir törenle başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1’inci Gazi Oyunları’nın açılış meşalesi, törenle yakıldı.

GAZİANTEP 10.03.2022, 14:34
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz anısına yapılan Gazi Oyunları görkemli bir törenle başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1’inci Gazi Oyunları’nın açılış meşalesi, törenle yakıldı.

’Spor kenti Gaziantep’ için desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün 37’nci başkanı merhum Mustafa Cengiz’in anısına düzenlendiği 1’inci Gazi Oyunları’nın meşale yakımıyla açılış töreni, Şahinbey Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Okul bayrakları ve flamalarının geçişiyle başlayan törende organizasyonun tanıtım videosu ve merhum Mustafa Cengiz’i anlatan anma videosu izlenildi. Büyükşehir Belediyesi Belediye Spor Kulübü sporcuları kata gösterisi yaptı. Konuşmaların ardından oyunların meşalesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol tarafından yakıldı. Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Merhum Mustafa Cengiz’in ailesi, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yerelde en büyük spor organizasyonu

23 Mart tarihine kadar devam edecek oyunlar 15 farklı branşta 62 kategoride 7 bin 626 sporcunun mücadelesi ile devam edecek. 1’inci Gazi Oyunları bu verilerle şehrin en büyük katılımlı spor organizasyonu unvanını almış oldu. Büyükşehir Belediyesi hem spor alt yapısını güçlendirmek hem de okul spor kulüplerinin gelişmesine katkı sağlamak için rekor ödül tablosu da oluşturdu. Bu kapsamda 1’inci Mustafa Cengiz Gazi Oyunları, yerelde yapılan en büyük spor organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Fatma Şahin: “Mustafa Cengiz’i unutturmamak için yeni Mustafa Cengiz’ler yetiştirmek için buradayız”

Açılış töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salonu dolduran izleyicileri ve sporcu gençleri selamlayarak, “Bugün çok önemli bir gün. Nizip’te doğan, bu topraklarda büyüyen Mustafa Cengiz abimizin adıyla bu oyunları açıyoruz. Bugün ‘Ben Antepliyim, Şahin’im ağam. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük’ diyenlerin şehrinde, Yavuz Bülent Baki’leri, Sezai Karakoç’ları yetiştiren Gaziantep Lisesi, Mustafa Cengiz’i de yetiştirdi. Gazi’nin, Şahinbey’in Şehitkamil’in, Karayılan’ın torunları olarak, Mustafa Cengiz anısına bu yıl hep birlikte buradayız günümüz kutlu olsun. 101 yıl önce ecdat nasıl duruyorsa biz de 101 yıl sonra zaman değişse bile vazifemiz hep aynı diyoruz. İşte Mustafa Cengiz abiyi unutturmamak için yeni Mustafa Cengizler yetiştirmek için buradayız” dedi.

Davut Gül: “Gelecek 5 yıl içerisinde Gaziantep sporda da adını duyuracak, söz ettirecektir”

Gaziantep’in spor alanında iddialı bir şehir olduğuna dikkat çeken Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bu oyunlar sürekli devam edecek. Spor şehri Gaziantep’te oluşacak bir sporcu varlığımız, kardeşlerimiz var. Bu sporcuların kendi aralarında yarışması, müsabaka yapması, adeta Gaziantep içerisinde küçük bir olimpiyat olması şehre değer katar. Bu oyunlarımızın isminin, şehrin değerli bir ismi Mustafa Cengiz başkanımızın anısına olması hem şehrimiz hem sporcularımız hem de Türk Sporu açısından büyük bir kazanım. Gaziantep son üç yılda 60’ın üzerinde tesis yapan bir şehir. Bunu yaparken Gençlik Spor Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın maddi ve manevi çok büyük katkıları oldu. Yine 172 bin öğrencimiz sporcu lisansı çıkarttı. Bu Türkiye şartlarında önemli bir rekor. Gelecek 5 yıl içerisinde Gaziantep sporda da adını duyuracak, kendinden söz ettirecektir ” ifadelerini kullandı.

Muhittin Taşdoğan: “Başlatılan bu oyunların ileride uluslararası olmasını diliyorum”

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, oyunların “spor şehri Gaziantep” sloganına tam uyduğunun altını çizerek, “Bugün Gaziantep’te başlattığımız bu oyunların ileride uluslararası olmasını diliyorum. Gaziantep bereketli topraklardır. Gaziantep açlıktan gastronomi şehri olmuş bir şehirdir. Gaziantep’te azimle, disiplinle, çalışmayla istersek her şey olur. Bu topraklardan Talat Özkarslı, Galatasaray ve Gaziantepspor’a kaptanlık yapan, milli sporcumuz Mehmet Polat, Süreyya Ayhan çıktı. Azimle ve kararlılıkla Türk Bayrağı’nı olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında en üstte dalgalandıracak sporcularımız bu salonlarda çıkacaktır” dedi.

Sarper Cengiz: “Bu yapılan organizasyonla babam benim kalbimde koşuyor, yürüyor”

Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz konuşması öncesinde salonda izlenen ve babası Mustafa Cengiz’in hayatını anlatan videonun kendisini duygulandırdığını ifade etti. Başkan Şahin ve Vali Gül’e ilgileri ve oyunlara babasının adının verilmesi için teşekkür eden Cengiz, “ Babam, Galatasaray başkanlığı öncesi ve sonrasında vefat edene kadar her zaman, an be an burada yaşadı. Oğlum İstanbul doğumlu, 5 yaşında. ‘Nerelisin?’ diye sorsak: ‘Gaziantepliyim, Gaziantep’te yaşıyoruz ve ‘Var olsun Gaziantep’ ” diyecek. Babamı gururlandırmak için, bu şehir adına üstüme ne düşerse yapmaya devam edeceğim. Bu benim boynumun borcudur. Babam vefat ettiğinde, büyüklerim yanıma gelerek ‘Bu acı sürekli kalbinde olacak’ dediler. Bu yapılan organizasyonla babam benim kalbimde koşuyor, yürüyor. Emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Allah Gaziantep’in ayağına taş değirmesin” diye konuştu.

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