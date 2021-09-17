banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret

Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP 17.09.2021, 16:01
Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret

Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı ziyaret etti. GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vehbi Dinçerler ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın eğitim başta olmak üzere sağlık ve teknoloji gibi konuları ele alarak, fikir alışverişinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Eğitimi daha da ileri götürmeye yönelik hedeflerimiz var. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber, geleceğimizi inşa edecek gençlerimizi daha iyi bir eğitim alacak şekilde hayata hazırlayarak mutlu bireyler olması için çalışıyoruz. Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0